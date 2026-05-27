Seminario gratuito “Risse tra cani: cosa fare, cosa evitare, come intervenire”
Sabato 30 maggio, dalle ore 10.15 alle 12.30, al Cisternino di città in Largo del Cisternino 13, si terrà il seminario gratuito “Risse tra cani: cosa fare, cosa evitare, come intervenire”
Sabato 30 maggio, dalle ore 10.15 alle 12.30, al Cisternino di città in Largo del Cisternino 13, si terrà il seminario gratuito “Risse tra cani: cosa fare, cosa evitare, come intervenire”.
L’incontro formativo, rivolto a tutti i proprietari di cani, è organizzato dalla scuola della scuola cinofila DOG’S con patrocinio e compartecipazione del Comune di Livorno.
Durante il seminario, tre professionisti del settore cinofilo e veterinario affronteranno uno dei temi più sentiti dai proprietari di animali: le aggressioni tra cani. L’incontro offrirà strumenti pratici e informazioni utili per comprendere come prevenire le situazioni di conflitto, gestire correttamente eventuali episodi di aggressività e intervenire in modo sicuro, anche dal punto di vista del primo soccorso veterinario.
I posti disponibili sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione a questo link: vqui.it/w/rexnXpYd
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.