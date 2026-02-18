Sequestrate in porto 1.200 pentole a pressione e padelle non conformi

Il container che le trasportava, proveniente dall'India, era stato selezionato dal sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per un controllo documentale

In una recente operazione il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Livorno, si legge in un comunicato stampa, ha fermato un carico di 1.200 pentole a pressione e padelle non conformi. La merce, dal valore commerciale di circa 84.000 euro, era priva di documentazione tecnica e riportava delle marcature CE successivamente risultate false. Il container che le trasportava, proveniente da un paese del subcontinente indiano, era stato selezionato dal sistema informatico dell’ADM per un approfondito controllo documentale. Il personale dell’Agenzia, avendo riscontrato delle incongruenze fra la dichiarazione di importazione e i documenti commerciali a corredo della stessa, ha ritenuto necessario procedere a un controllo fisico autonomo: è stata così riscontrata la presenza di marcature CE graficamente difformi rispetto al modello previsto dalla normativa europea. Data l’assenza di documentazione tecnica e la presenza di marcature presumibilmente false, prosegue la nota stampa, lo svincolo delle merci è stato sospeso e l’ADM di Livorno (autorità di controllo) ha chiesto la prevista valutazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (autorità competente) sulle presunte non conformità. Il Ministero ha confermato le determinazioni dell’Agenzia, fornendo alla società importatrice la possibilità di procedere alla conformazione, distruzione o respingimento delle pentole a pressione e delle padelle non conformi. Non avendo la società importatrice aderito alle determinazioni delle autorità nazionali, la Dogana ha proceduto al sequestro dell’intera partita di merci. Il legale rappresentante della società importatrice è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per tentata frode in commercio e tentata vendita di prodotti industriali con segni mendaci. L’introduzione di merci non sicure, con marcature CE apposte senza averne titolo, oltre a presentare un rischio per la salute dei cittadini, genera una distorsione del mercato: la commercializzazione di merce potenzialmente pericolosa a prezzi inferiori rispetto ai prodotti conformi costituisce una forma insidiosa di concorrenza sleale ai danni delle società che rispettano le regole. Questo recente sequestro si inserisce nella più ampia e capillare attività dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a contrasto dell’introduzione sul territorio nazionale e unionale di prodotti non sicuri e non conformi.

