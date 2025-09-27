Sequestrato il coltello, denunciato l’uomo: “Un plauso al sindaco per il coraggio”

Questo è il coltello, 32 centimetri di lunghezza di cui 17 di lama, che il sindaco è riuscito a farsi consegnare affidandolo al comandante Orlando

Il comandante della polizia municipale ripercorre i momenti concitati di ieri complimentandosi con il primo cittadino. L'uomo è stato denunciato per minacce, danneggiamento e possesso di arma impropria

È stato denunciato per minacce, danneggiamento e possesso di arma impropria l’uomo entrato ieri pomeriggio in Comune con un coltello. Coltello – 32 centimetri di lunghezza, di cui 17 di lama – che il sindaco è riuscito a farsi consegnare affidandolo poi al comandante della polizia municipale. E’ lo stesso Joselito Orlando, che ringraziamo per la disponibilità, a ripercorrere quei momenti concitati complimentandosi con Salvetti che “con atteggiamento propositivo e sangue freddo ha affrontato il soggetto in Sala Giunta svolgendo di fatto un ruolo di mediatore”. Il tutto mentre, prosegue Orlando, “avevo ordinato ai miei, in un tutto una dozzina di agenti, di 1) formare un cordone a protezione di Salvetti, a circa 2 metri da lui, stando pronti ad intervenire in qualsiasi momento e 2) di presidiare l’uscita secondaria della Sala Giunta per scongiurare eventuali tentativi di fuga armata. Nel passarmi l’arma Salvetti ha posto fine ad una situazione di grande tensione”. “Abbiamo deciso di non intervenire con l’arresto – chiarisce poi il comandante – per non acuire una situazione che si stava risolvendo con la capacità di dialogo del primo cittadino e per non mettere a rischio la sicurezza dei dipendenti comunali presenti in quel momento”. Dopo quanto accaduto si apre ora la questione sicurezza: “Quando Palazzo Civico è aperto al pubblico, un operatore è sempre presente al portone di ingresso situato al primo piano. E’ stato infatti l’agente al primo piano a dare l’allarme ai colleghi della sala operativa della polizia municipale. Detto questo, stiamo valutando se e come rafforzare le misure e impedire una situazione analoga a quella di ieri“.

Condividi:

Riproduzione riservata ©