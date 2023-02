Serata tra cuori e danze in ricordo di Alessia

Foto Alessio Vallese

Il ricavato del Memorial "Alessia Angulo, danzare sulle note di una strada più sicura" verrà utilizzato per acquistare un dispositivo DAE (defibrillatore) che il Comune installerà nella torretta di emergenza sabato 18 febbraio alle 11,30 nei pressi di viale Carducci. "Alessia viene ricordata ogni anno con grande amore e quest'anno lo abbiamo fatto ancora di più, dal profondo dei nostri cuori!"

Lunedì 13 febbraio, al Teatro Quattro Mori, si è tenuto il Memorial “Alessia Angulo, danzare sulle note di una strada più sicura” il cui ricavato verrà utilizzato per acquistare un dispositivo DAE (defibrillatore) che verrà poi donato al Comune di Livorno; il dispositivo verrà installato nella torretta di emergenza sabato 18 febbraio alle 11,30 nei pressi di viale Carducci accanto al bar “Il tramezzino”. La serata ha visto tanti cuori battere e danzare per Alessia; la direzione artistica curata da Serena Sicilia della scuola Nina dance group ringrazia tutte le scuole partecipanti: Eden direzione artistica Elena Turchi, Salus direzione artistica Denise Storti, Mythos arte e movimento direzione artistica Gabry Gabbriellini, Kokoro direzione artistica Valeria Landi e Eleonora Giani, Laboratorio danza e movimento direzione artistica Mitzi e Cecilia Testi, Danza&danza direzione artistica Annalucia D’ubaldo. Inoltre un ringraziamento alla famiglia di Alessia (Jessica, Lorena e Daniele) per aver creato collegamento con il Comune di Livorno e per aver permesso di organizzare ogni anno lo spettacolo di beneficenza. “Alessia viene ricordata ogni anno con grande amore e quest’anno lo abbiamo fatto ancora di più, dal profondo dei nostri cuori!”.

