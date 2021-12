Servizi Aamps attivi per le festività, le (piccole) modifiche

Aamps informa che in occasione delle festività di Natale nei giorni 24-25-26 dicembre 2021 la raccolta dei rifiuti avverrà regolarmente secondo il calendario ordinario, comprendendo anche il servizio straordinario attivato per l’emergenza “Covid-19.

L’invito è rivolto a prestare attenzione ai minimi cambiamenti che interesseranno alcune aree secondo quanto andiamo ad elencare:



Area PENTAGONO

ven. 24/12: esporre la frazione CARTA-CARTONE entro le ore 12.00 (anziché entro le ore 19.00)

Area PICCHIANTI – PORTA A TERRA

sab. 25/12: esporre la frazione ORGANICO dalle ore 21.00 di ven. 24/12 alle ore 5.00 di sab. 25/12

Area LIVORNO EST

sab. 25/12: esporre la frazione VETRO dalle ore 21.00 di ven. 24/12 alle ore 5.00 di sab. 25/12

L’Azienda aggiunge che i Centri di raccolti in via Cattaneo e in via degli Arrotini rimarranno aperti la mattina di ven. 24/12, mentre rimarranno chiusi il 25 e il 26/12.

In previsione di una voluminosa produzione nei giorni festivi di carta, cartone e imballaggi in plastica i cittadini sono anche invitati a ricordarsi di pressare i rifiuti per ottimizzare gli spazi di esposizione sia nei cortili interni che nelle aree antistanti i condomìni.

Per ulteriori informazioni: 800-031.266 (da rete fissa), 0586416350 (da rete mobile), [email protected], www.aamps.livorno.it, facebook/APP (“Aamps Livorno”).