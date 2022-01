Servizio Civile, 24 posti alla Svs

SVS Pubblica Assistenza di Livorno ha a disposizione 24 posti per “Assistenza e Soccorso Livorno Pisa 2021” e “Info Salute e Toscana 2021”. Domande solo online su https://domandaonline.serviziocivile.it/

SVS Pubblica Assistenza di Livorno ha a disposizione 24 posti per due progetti:

“Assistenza e Soccorso Livorno Pisa 2021” nelle sedi di:

– via San Giovanni 30 a Livorno per 8 persone

-via delle Corallaie 10 a Livorno per 8 persone

– via Ricci 2, Ardenza, Livorno per 6 persone

L’obiettivo del progetto è quello di assicurare la salute ed il benessere per tutti i cittadini, favorendo l’accesso alle cure primarie e specialistiche, incrementando i trasporti sociali (visite specialistiche, radioterapie, chemioterapie e dialisi etc.); incrementando i trasporti ordinari (dimissioni ospedaliere, trasferimenti da strutture ospedaliera, RSA, etc); incrementando i mezzi e le squadre dedicate ai trasporti di emergenza al fine di rafforzare la rete territoriale di riferimento (vedi il progetto completo al link: https://www.pubblicaassistenza.it/wp/wp-content/uploads/2021/12/progetto-1.pdf).

“Info Salute e Toscana 2021” nella sede di:

– via San Giovanni per 2 posti, di cui uno riservato a ragazzi/e con disabilità fisica.

L’obiettivo del progetto è quello di favorire l’accesso ai servizi sociosanitari e promuovere la conoscenza dei diritti e doveri in ambito di assistenza sociosanitaria, con particolare riferimento ad anziani e disabili, incrementando la capacità di front office per accogliere le richieste della cittadinanza (vedi il progetto completo al link: https://www.pubblicaassistenza.it/wp/wp-content/uploads/2021/12/progetto-2.pdf).

Ricordiamo che la presentazione della domanda va effettuata entro le 14 del 26 gennaio, esclusivamente in modalità online al link https://domandaonline.serviziocivile.it/

Altre informazioni sul sito www.pubblicaassistenza.it o sul sito di Anpas nazionale www.anpas.org.