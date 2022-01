Servizio Civile, 5 posti alla Cna

CNA cerca 5 ragazzi tra i 18 e i 28 anni da impiegare in progetti specifici che rientrano nel Servizio Civile Nazionale. Domande solo online su https://domandaonline.serviziocivile.it

CNA cerca 5 ragazzi tra i 18 e i 28 anni da impiegare in progetti specifici che rientrano nel Servizio Civile Nazionale: 2 a Livorno, 1 a Cecina, 1 a Piombino ed 1 a Portoferraio, presso gli uffici dell’associazione. I progetti di CNA Impresasensibile hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali. Ai giovani selezionati è riconosciuto un assegno mensile pari a € 444,30. Questi i due progetti: “Digital Senior: anziani attivi e connessi! e “Nuove forme di assistenza e sostegno alle persone fragili per una transizione inclusiva, equa ed ecologica”.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La candidatura avverrà esclusivamente in modalità online. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it; è necessario lo SPID con un livello di sicurezza 2.

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022. Per una corretta compilazione della domanda e verifica dei requisiti richiesti è necessario leggere con molta attenzione il BANDO pubblicato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Per maggiori informazioni è possibile contattare i nostri uffici inviando una email a [email protected].