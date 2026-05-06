Servizio civile al Museo di Storia Naturale per 6 giovani

Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro le ore 12 del 10 giugno 2026

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove un bando per selezionare giovani, tra i 18 e i 29 anni, da avviare all’interno dei progetti di servizio civile regionale, della durata di 12 mesi. Ai partecipanti spetterà un assegno mensile di 507,30 euro. Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo mette a disposizione 6 posti per giovani da inserire nel progetto di valorizzazione della struttura museale, al fine di sostenere la crescita dei partecipanti attraverso welfare culturale, inclusione e partecipazione. I sei volontari saranno impiegati trasversalmente nelle tre diverse aree del progetto, con affiancamento costante e formazione specifica. Le attività al Museo prevedono: accoglienza del pubblico e supporto nei percorsi inclusivi, catalogazione e digitalizzazione delle collezioni naturalistiche e archeologiche e catalogazione della biblioteca scientifica, in collaborazione con Itinera. L’esperienza permette ai giovani di sviluppare competenze tecniche e trasversali, nonché capacità relazionali e professionali realmente spendibili nel mondo del lavoro e nei percorsi di inserimento sociale. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro le ore 12 del 10 giugno 2026. Tutte le informazioni su: https://giovanisi.it/.

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