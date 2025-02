Servizio Civile, ancora posti disponibili per giovani diplomati

Ci sono ancora diversi posti disponibili per i giovani diplomati interessati a svolgere il servizio civile nei progetti che il Ministero ha finanziato al Comune di Livorno. La piattaforma online per la presentazione delle domande https://domandaonline.serviziocivile.it rimarrà aperta fino alle ore 14 di martedì 18 febbraio. Il servizio civile sta pian piano ritornando ad esercitare sui giovani l’attrattiva di un tempo. Si tratta di un’attività retribuita (assegno di 507,30 euro al mese per 12 mesi) che fa curriculum e che consente di accedere (legge 74/2023) al 15% di posti riservati nelle graduatorie dei concorsi pubblici.

Dei 31 posti di servizio civile che si svolgeranno presso le strutture del Comune di Livorno, ben 23 riguardano i servizi educativi comunali. Poi ci sono 4 posti nel settore politiche giovanili e 4 posti all’archivio/protocollo. Altri 16 posti riguardano interessanti progetti presso il Giudice di Pace del Tribunale di Livorno e l’Associazione Don Nesi – Corea. Possono candidarsi giovani di paesi UE (anche extra UE purché soggiornanti in Italia) di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non ancora compiuti). È richiesto il diploma di scuola media superiore di 2° grado. Il bando, con allegate le schede dei singoli progetti presentati da Comune, Giudice di Pace e Associazione Don Nesi Corea, è pubblicato nell’area tematica “Giovani” di questo sito, sezione “Servizio civile volontario universale e regionale” e nella sottopagina “Bando universale 2024-2025”. Presentazione domande tramite la piattaforma nazionale https://domandaonline.serviziocivile.it sezione “Cerca il progetto” (occorre autenticarsi tramite SPID).

