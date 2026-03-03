Servizio Civile, 50 posti in Comune e 16 tra Don Nesi e Giudice di Pace

Per tutti i posti è prevista una durata di 12 mesi con orario generalmente pari a 25 ore settimanali. Sarà corrisposto un assegno mensile di 519,47 euro. È possibile presentare domanda per un solo progetto, entro le ore 14 di mercoledì 8 aprile, esclusivamente tramite la piattaforma nazionale DOL

Il Comune di Livorno ha ottenuto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (Ministero per lo Sport e i Giovani) il finanziamento di 50 posti di servizio civile relativi a 5 progetti da svolgersi in Comune di Livorno, più altri 16 posti relativi a due progetti da svolgersi negli “enti di accoglienza” che hanno deciso di accreditarsi tramite il Comune di Livorno (Associazione Don Nesi Corea e Ufficio del Giudice di Pace del Tribunale di Livorno). Il bando, con i relativi allegati, è pubblicato sul sito del Comune www.comune.livorno.it sezione “Servizi” > Educazione e Formazione > “Servizio civile volontario universale”. Possono candidarsi i giovani con cittadinanza italiana (oppure di uno stato membro dell’Unione Europea, oppure di un paese extra UE purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia) che abbiano compiuto i 18 anni e che non abbiano superato il ventottesimo anno di età (fino a 28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria di 2° grado (tranne per il progetto “Crescere insieme: la relazione uomo-cane come via del benessere” per il quale non sono previsti titoli di studio specifici).

Per tutti i progetti presentati dal Comune di Livorno è prevista una durata di 12 mesi, con orario generalmente pari a 25 ore settimanali. Sarà corrisposto un assegno mensile di 519,47 euro. È possibile presentare domanda per un solo progetto, entro le ore 14 di mercoledì 8 aprile, esclusivamente tramite la piattaforma nazionale DOL, raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Questi i progetti che si svolgeranno presso strutture del Comune di Livorno, per un totale di 50 posti

• “Insieme verso l’Inclusione: valorizzare la diversità nei Servizi educativi 0-6 anni”, presso il settore Istruzione, politiche giovanili e partecipazione del Comune di Livorno (23 posti).

• “Ci vediamo in biblioteca e al museo per svelare, riordinare, raccontare e condividere le radici della città”. Settore Attività culturali, biblioteche e musei del Comune di Livorno (6 posti);

• “Crescere insieme: la relazione uomo-cane come via del benessere” nel settore Istruzione, politiche giovanili e partecipazione del Comune di Livorno (4 posti);

• “Giovani, i semi del nostro futuro”. Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie del Comune di Livorno (12 posti);

• “Strategie operative per l’efficientamento e la semplificazione dei servizi offerti alla cittadinanza. Promozione della buona amministrazione. Best practices come diffusori di legalità”. Settore Edilizia e Affari generali del Comune di Livorno (5 posti).

Questi i progetti degli enti che si sono accreditati tramite il Comune di Livorno, per altri 16 posti

• “Corea, segnali di futuro” presso l’Associazione Don Nesi – Corea (6 posti);

• “L’incremento di competenza del Giudice di Pace e la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari. L’accesso informato del cittadino e della comunità”. Presso gli uffici del Giudice di Pace di Livorno (10 posti).

La selezione dei candidati sarà effettuata da un’apposita commissione che valuterà eventuali titoli ed esperienze curriculari, e sottoporrà i candidati ad un colloquio. Il calendario di convocazione dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato almeno 10 giorni prima dell’inizio dei colloqui sulla pagina dedicata al Servizio Civile del sito del Comune di Livorno. Alcuni progetti prevedono una riserva di posti destinati a giovani che hanno meno opportunità (disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale).

