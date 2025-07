Servizio del Tg3 su Livorno: “Più 50% di turisti negli ultimi 5 anni”

"La città si sta aprendo al turismo e scopre una sua vocazione turistica. Un valore aggiunto per gli operatori del settore" spiega il direttore di Confesercenti Alessandro Ciapini

Boom di presenze turistiche a Livorno: aumentano del 50% negli ultimi 5 anni. Livorno, quindi, non più solo una città di passaggio ma una meta scelta. Così la giornalista ha presentato il servizio andato in onda il 27 luglio al Tg3 e rilanciato dal sindaco Salvetti attraverso le sue pagine social. “Una piccola Venezia” la definisce un turista francesce intervistato dalla inviata del telegiornale. “Sì, la città si sta aprendo al turismo e scopre una sua vocazione turistica. Un valore aggiunto per gli operatori del settore” spiega il direttore di Confesercenti Alessandro Ciapini. Poi la parola passa nuovamente ai turisti e una coppia aggiunge: “Qui, da voi, si mangia anche bene”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©