Settimana nazionale della Protezione civile, visite guidate alla Sala operativa della Provincia

Dal 9 al 15 ottobre è in programma la quinta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, il cui obiettivo è sensibilizzare i cittadini sul tema del rischio, al fine di favorire una maggiore consapevolezza rispetto alle problematiche che i cambiamenti climatici pongono nei confronti dell’ambiente e del territorio in cui si vive. La manifestazione, istituita nel 2019, in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre, si chiuderà, come ogni anno, con “Io Non Rischio”, la campagna sulle buone pratiche di protezione civile che vedrà iniziative in centinaia di Comuni italiani. La Provincia di Livorno aderisce alla iniziativa insieme ai comuni di Campiglia Marittima, Capoliveri, Castagneto Carducci, Collesalvetti, Livorno, Piombino, Portoferraio e Rosignano Marittimo. Nell’occasione, il Servizio Protezione Civile della Provincia aprirà la propria Sala operativa per delle visite guidate. Un modo per far conoscere alla popolazione le attività di pianificazione, monitoraggio e gestione delle emergenze di protezione civile di competenza dell’Amministrazione Provinciale.Nel corso della visita sarà possibile osservare le strumentazioni in dotazione alla Sala e il personale del Servizio illustrerà le principali metodiche di monitoraggio delle condizioni meteo e idrologiche, simulando anche le modalità di gestione di eventi calamitosi. Un invito che la Protezione civile della Provincia rivolge a tutti i cittadini e alle scuole di ogni ordine e grado del territorio. La Sala operativa sarà aperta mercoledì 11 ottobre dalle 9 alle 13 e giovedì 12 ottobre dalle 9 alle 18. Le visite, gratuite, si possono prenotare al numero 0586/800000 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 e il martedì e giovedì anche fino alle 18.

