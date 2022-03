“Sfere di fiori” lanciate in centro per colorare e profumare la città

Si tratta di palline di argilla, terriccio e semi preparate dai volontari dell'associazione Vivi Centro Livorno che, con le prime piogge, si apriranno e faranno crescere e sbocciare tanti fiori colorati nel centro città

L’associazione Vivi Centro Livorno, da sempre impegnata per il decoro e la riqualificazione del centro della nostra città, nella giornata di venerdì 4 marzo ha effettuato un lancio di “sfere di fiori” in alcune aree particolarmente bisognose di attenzione (foto Lorenzo Amore Bianco).

Si tratta di palline di argilla, terriccio e semi preparate dai volontari dell’associazione che, con le prime piogge, si apriranno e faranno crescere e sbocciare tanti fiori colorati nel centro città. Il primo lancio è avvenuto la mattina di venerdì 4 marzo alle in piazza Caproni.