Nella borsa non c'era un "tesoro" ma il kit completo da gioco del figlio di 11 anni. L'appello della mamma Anna, che ringraziamo per la disponibilità, per provare a recuperare il maltolto

Sfondano il vetro della macchina e rubano la borsa da calcio del figlio. E’ accaduto ad Anna che lancia un appello per provare a recuperare il maltolto. Nella borsa non c’era un “tesoro” ma il kit completo da gioco del figlio di 11 anni. La vettura era parcheggiata alla Bellana e ignoti hanno rotto il vetro posteriore impossessandosi della borsa. Su Fb la solidarietà alla donna e la rabbia per l’accaduto.

