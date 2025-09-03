Sfondano il vetro dell’auto e rubano un giocattolo

Il deflettore posteriore destro in frantumi

E' accaduto nel controviale Carducci intorno alle 4,30 quando sulla app del proprietario della vettura è arrivata la notifica che indicava un tentativo di furto

Un giocattolo e un paio di occhiali da sole. E’ questo quanto rubato in un’auto nella notte tra l’1 e 2 settembre. L’episodio è avvenuto nel controviale Carducci intorno alle 4,30 quando sulla app del proprietario della vettura è arrivata la notifica che indicava un tentativo di furto. “Me ne sono accorto mezz’ora dopo quando sono stato svegliato dal temporale – spiega Francesco che ringraziamo per la disponibilità – La mattina quando sono andato al lavoro ho poi scoperto il deflettore posteriore destro in frantumi”. E purtroppo, come spesso accade in questi casi, il valore del danno supera quello della refurtiva. “Mi è stato detto che per riparare il vetro la spesa si aggira sulle 350,00 € mentre fra giocattolo e occhiale siamo intorno alle 100 €”.

