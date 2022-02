Sgomberatutto Aamps, boom di presenze in Venezia

Mediagallery

Comune di Livorno e AAMPS registrano il 26 febbraio l’afflusso massimo di cittadini che hanno voluto approfittare del servizio itinerante di raccolta dei rifiuti con il Centro Ambientale Mobile. Ben 109 sono risultati coloro i quali si sono presentati dalle 9 alle 13 in piazza dei Domenicani portando con sé varie tipologie di oggetti di cui disfarsi gratuitamente come ingombranti, mobilio e, soprattutto, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, lavatrici, televisori. In più sono stati consegnati 21 litri di oli vegetali esausti prodotti nelle abitazioni. Un “bottino” di 3.032 kg. di rifiuti complessivi che gli operatori AAMPS hanno poi avviato al riciclo e smaltimento attraverso gli impianti dedicati.

Ecco l’elenco dei prossimi 21

appuntamenti con il “Centro Ambientale Mobile” suddivisi per aree previsti fino al mese di dicembre 2022:

Area LIVORNO NORD

Piazza dei Domenicani (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 11 giugno 2022

sabato 24 settembre 2022

Area SANT’JACOPO – MARRADI

Via S. Jacopo in Acquaviva (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 26 marzo 2022

sabato 9 luglio 2022

sabato 22 ottobre 2022

Area LIVORNO SUD

Via Pigafetta (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 12 marzo 2022

sabato 25 giugno 2022

sabato 8 ottobre 2022

Ardenza – La Rosa

Via Allende (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 9 aprile 2022

sabato 23 luglio 2022

sabato 12 novembre 2022

Area VITTORIA – STAZIONE – ZOLA

Piazza della Vittoria (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 22 aprile 2022

sabato 13 agosto 2022

sabato 26 novembre 2022

Area LIVORNO EST

Via Campania (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 7 maggio 2022

sabato 27 agosto 2022

sabato 10 dicembre 2022

Area PICCHIANTI – PORTA A TERRA

Via della Pace (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 28 maggio 2022

sabato 10 settembre 2022

sabato 17 dicembre 202