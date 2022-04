Shangai, 2,6 tonnellate di rifiuti consegnate al Centro Ambientale Mobile

Sono 89 gli abitanti dei quartieri Shangai e Corea che il 23 aprile si sono presentati in via Stenone al Centro Ambientale Mobile, ben 34 litri di olio vegetale esausto prodotto in casa

Mediagallery

Sono 89 gli abitanti dei quartieri Shangai e Corea che il 23 aprile si sono presentati in via Stenone (foto di archivio) al Centro Ambientale Mobile del Comune di Livorno e di AAMPS per disfarsi gratuitamente di una moltitudine di rifiuti come mobili, elettrodomestici, batterie e tanto altro.

Complessivamente sono state raccolte 2,6 tonnellate di oggetti non più utilizzabili da avviare al riciclo. Significativo il dato registrato per l’olio vegetale esausto prodotto in casa: ben 34 litri che gli operatori avvieranno alla rigenerazione per la produzione di biodiesel. Con la campagna di comunicazione recentemente avviata dal titolo “Il fritto fa male… se non recuperi l’olio“, AAMPS ha infatti invitato i livornesi ad incrementare la raccolta differenziata degli oli che, dopo la cottura del cibo, non devono essere versati negli acquai, nei lavandini e nei water. Un’operazione che per molti è ancora una consuetudine ma che causa l’immissione del liquido nelle fognature e il conseguente e progressivo inquinamento del sottosuolo e dei pozzi dell’acqua potabile (un solo chilo di olio vegetale esausto può contaminare ben 1 milione di litri d’acqua).

Al termine dell’evento AAMPS ha trasportato tutto il materiale ai Centri di raccolta avviandolo al riciclo e allo smaltimento attraverso gli impianti dedicati.

Ecco l’elenco dei prossimi 16 appuntamenti con il “Centro Ambientale Mobile” suddivisi per aree previsti fino al mese di dicembre 2022:

Area LIVORNO NORD

Piazza dei Domenicani (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 11 giugno 2022

sabato 24 settembre 2022

Area SANT’JACOPO – MARRADI

Via S. Jacopo in Acquaviva (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 9 luglio 2022

sabato 22 ottobre 2022

Area LIVORNO SUD

Via Pigafetta (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 25 giugno 2022

sabato 8 ottobre 2022

ARDENZA – LA ROSA

Via Allende (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 23 luglio 2022

sabato 12 novembre 2022

Area NORD (Shangai-Corea)

Via Stenone (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 13 agosto 2022

sabato 26 novembre 2022

Area LIVORNO EST

Via Campania (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 7 maggio 2022

sabato 27 agosto 2022

sabato 10 dicembre 2022

Area PICCHIANTI – PORTA A TERRA

Via della Pace (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 28 maggio 2022

sabato 10 settembre 2022

sabato 17 dicembre 2022

L’Azienda si riserva la possibilità di organizzare in altre aree della città ulteriori appuntamenti al momento fuori-programma.