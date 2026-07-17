Shopping sotto le stelle, buona la prima: centro vivo e negozi protagonisti

Confcommercio traccia un bilancio positivo dell'iniziativa con Comune, Camera di Commercio e Gruppo Scotti. Avelardi: "Le persone hanno dimostrato di voler vivere il centro anche di sera". Marcucci: "Può diventare un appuntamento fisso"

Bilancio positivo per la prima edizione di “Shopping sotto le stelle”, l’iniziativa di Confcommercio Livorno con la compartecipazione del Comune di Livorno e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno che ha animato il centro cittadino con l’apertura serale dei negozi, aperitivi dedicati nei pubblici esercizi, musica dal vivo e intrattenimento. A esprimere soddisfazione è Valentina Avelardi, presidente del Comitato Centro Storico: “Via Ricasoli e via Magenta erano vivaci e piene di gente. Tanti negozi hanno lavorato bene e, quel che più conta, abbiamo avuto un’ottima risposta per quanto riguarda la voglia delle persone di vivere il centro anche nelle ore serali. È un segnale incoraggiante sul quale vogliamo continuare a investire”. L’affluenza non è stata uniforme in tutte le vie del centro. Un risultato influenzato sia dalla particolare conformazione dell’area cittadina sia dal fatto che, in alcune zone, come in via Grande, non tutti gli esercizi commerciali hanno scelto di aderire all’iniziativa mantenendo aperta la propria attività. Riscontri positivi sono arrivati invece dai pubblici esercizi, che hanno registrato un buon movimento un po’ in tutto il centro. “Sono venuti soprattutto i clienti affezionati, ma è un buon inizio che speriamo di ripetere”, commenta Enrico Tognetti della Caffetteria Cavallotti. Soddisfatta anche Francesca Marcucci, presidente di Confcommercio Livorno. “Si respirava una bella atmosfera di festa, resa ancora più coinvolgente dalle esibizioni musicali. In piazza Grande Gli Anni, in piazza Attias la scuola di ballo Dance Master Young ha attirato gli appassionati del latino, mentre Miwa e i suoi Componenti hanno portato allegria itinerante lungo le vie del centro. L’auspicio è che “Shopping sotto le stelle” possa diventare un appuntamento periodico, capace di valorizzare il commercio di vicinato e rendere il centro sempre più attrattivo per cittadini e visitatori”. “Ottimo risultato per il Comitato Centro, con cui mi complimento – aggiunge il responsabile sindacale Confcommercio Livorno Alessio Giovarruscio – Un sentito ringraziamento all’assessore Garufo del Comune di Livorno, alla Camera di Commercio, e al Gruppo Scotti che ha sostenuto l’iniziativa. Grazie anche agli uffici comunali. Con la collaborazione di tutti stiamo già pensando a una seconda edizione”.

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