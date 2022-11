Si allaga la strada, cede l’asfalto: auto finisce nella buca

Disagio e caos in via Goito intorno alle 16,45 di mercoledì 16 novembre a causa di una tubatura che, rompendosi, ha causato un piccolo allagamento nella stradina che scorre parallelamente all'edicola e porta agli Orti Urbani

Disagio e caos in via Goito intorno alle 16,45 di mercoledì 16 novembre a causa di una tubatura che, rompendosi, ha causato un piccolo allagamento nella stradina che scorre parallelamente all’edicola e porta agli Orti Urbani.

A farne le spese una giovane donna che, alla guida della sua Fiat 500, ha assistito allo sgorgare dell’acqua senza poter far niente davanti al cedimento dell’asfalto sotto le sue ruote. La macchina infatti è finita in una buca alta circa 30 centimetri a causa del dissesto della strada venutosi a creare a causa dell’allagamento. Disagio al traffico per alcuni minuti, prima dell’intervento dei tecnici Asa che hanno ripristinato il danno. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale.

Condividi: