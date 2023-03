Si alzano senza pagare il conto ma lasciano il telefono sul tavolo: rintracciati

Nella foto fornita dal ristorante, l'esterno de L'Ostricaio dove hanno mangiato i quattro ragazzi

Quattro giovani, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, toscani ma non livornesi, hanno provato a lasciare "il chiodo" al ristorante L'Ostricaio. Purtroppo per loro però, uno dei commensali si è dimenticato il cellulare sul tavolo. La polizia li ha rintracciati. Tornati indietro hanno poi saldato il conto

di Giacomo Niccolini

Volevano scappare senza pagare il conto ma… qualcosa, per loro sfortuna e per fortuna dei titolari del ristorante, è andato storto: un cellulare dimenticato sul tavolo. È questo quanto è accaduto durante un pranzo mercoledì 15 marzo al ristorante L’Ostricaio di viale Italia. “Erano un gruppo di quattro ragazzi molto giovani, tra i 20 e i 25 anni al massimo – raccontano al telefono con QuiLivorno.it dall’Ostricaio – Si sono seduti per pranzo ordinando normalmente con gentilezza e senza destare particolari sospetti. Erano della zona, toscani sicuramente ma non livornesi – specificano dal ristornate che si affaccia sul mare – Poi ad un certo punto, con una scusa, si sono alzati e non sono più tornati al tavolo. Una collega, sparecchiando però, ha trovato sul tavolo un telefono cellulare che uno di loro si era dimenticato. Così abbiamo chiamato subito il 112 spiegando l’accaduto. In pochi minuti sono arrivati da noi i poliziotti e, tramite il telefono dimenticato, sono riusciti a risalire al gruppo di amici che aveva tentato di fare questa bravata. Inizialmente non volevano tornare qui, poi alla fine sono venuti e si sono scusati per il brutto gesto giustificandosi che volevano fare una bravata ma che, evidentemente, è riuscita loro male. Come è finita? Con una bella strigliata da parte delle forze dell’ordine, tanta vergogna da parte loro e con il conto di circa 160 euro saldato come spettava”.

Condividi: