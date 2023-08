Si apre il collare, appello per ritrovare Weiss: “Non torna al richiamo è sordo”

Immagini inviate dalla proprietaria Isabella che ringraziamo per la disponibilità. Tra le immagini trovate la locandina con i recapiti cell. di Isabella

"Siamo in giro senza sosta da 12 ore per riuscire a ritrovarlo". La proprietaria, in vacanza a Livorno, ha lanciato appelli sui social e ha informato la municipale per riuscire a ritrovarlo. L'ultimo avvistamento è delle 2 del 9 agosto in zona Levante. Chiunque avvisti Weiss può inviare una mail oppure contattarci tramite Fb e Ig

“Siamo in giro senza sosta da 12 ore per riuscire a ritrovarlo”. A parlare è Isabella la proprietaria di Weiss, pitbull bianco e arancione di 5 anni, scomparso la sera dell’8 agosto nella zona dei Tre Ponti. “Erano le 18 circa dell’8 agosto – spiega Isabella che ringraziamo per la disponibilità – e stavamo andando verso la macchina quando si è rotto il collare, il cane si è spaventato e ha iniziato a correre. Weiss è sordo e quindi non torna al richiamo. L’ho visto andare lungo il fiume accanto al campo da golf poi l’ho perso di vista”. Isabella, che a Livorno si trova in vacanza, ha informato dell’accaduto la polizia municipale, il canile comunale di Livorno, una clinica veterinaria e soprattutto ha pubblicato appelli sui social grazie ai quali ha ricevuto e sta ricevendo molte segnalazioni di avvistamento tra i Tre Ponti e l’Accademia. L’ultima è delle 2 del 9 agosto in zona Levante dove si è subito diretta anche stamattina senza purtroppo imbattersi nel cane. QuiLivorno.it rilancia l’appello di Isabella. Chiunque avvisti Weiss può inviare una mail oppure contattarci tramite Fb e Ig. “Se lo avvistate non rincorretelo, ma cercate di tenerlo d’occhio contattandoci”.

Condividi: