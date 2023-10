Si è spento Giovanni Gianforma, storico imprenditore livornese

Nella foto concessa gentilmente dalla famiglia, che ringraziamo, un ritratto di Giovanni Gianforma

di Giacomo Niccolini

Giovanni Gianforma se n’è andato. Si è spento così nel cuore della notte tra sabato 21 e domenica 22 ottobre ha cessato di combattere la sua battaglia in un letto del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Livorno. Aveva compiuto 80 anni lo scorso aprile portandosi dietro qualche acciacco ma con uno spirito ancora combattente e spigliato, ricco di iniziativa e arguzia, doti che lo hanno caratterizzato per tutta la sua brillante vita. Giovanni Gianforma infatti è stato per oltre 40 anni uno storico imprenditore della nostra città nel settore dei motori.

Si è spento a causa di una complicazione improvvisa che, dopo una lunga lotta combattuta la scorsa estate per alcuni problemi legati al cuore, lo ha piegato tragicamente nell’arco di poche ore.

Giovanni Gianforma in città era un volto più che noto. Conosciutissimo in tanti ambienti per l’impegno sociale e civico che aveva profuso durante la sua vita, impegno che gli è valso anche la nomina a Commendatore al Merito della Repubblica Italiana arrivata nel dicembre del 1996.

Amante, oltre che dei motori dei quali aveva fatto una ragione di vita, anche dello sport in ogni sua forma per il quale scese in campo come sponsor in diversi settori, ma anche dei dipinti e dell’arte di cui amava contornarsi. Giovanni aveva sempre la battuta pronta, amante della vita e delle passioni. Di tutto ciò che era in grado di far battere il cuore. Legato a filo doppio ai valori della famiglia e dell’amicizia.

Lascia l’amata e inseparabile moglie Anna con la quale ha condiviso tutto, passioni, progetti e percorsi di vita. Lascia il figlio Vittorio, la nuora Roberta e le amatissime nipotine.

Per chi volesse abbracciarlo per un ultimo saluto sarà possibile farlo da oggi pomeriggio fino all’ora di pranzo di lunedì 23 ottobre alla camera mortuaria dell’ospedale di viale Alfieri.

