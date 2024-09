Si è spezzato un grosso ramo in piazza Dante

Previste raffiche di libeccio fino a 70-90 km/h con attenuazione del vento in serata

Il ramo, per fortuna, si è spezzato cadendo all’interno dell’area verde. L’allerta gialla per vento è in corso e, al momento, è in vigore per tutta la giornata di oggi. Per quanto riguarda Livorno sono previste raffiche di libeccio fino a 70-90 km/h con attenuazione del vento in serata.

Come comportarsi in caso di forte vento

fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;

limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;

fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti;

