Si inginocchia davanti a lei in Curva Sud: “Mi vuoi sposare?”. E il sì è tutto biancoblu

Rossella ha detto "sì" al suo Eduardo. E lo ha detto prima della partita della Pielle Livorno, sui gradoni del PalaMacchia, con tanto di sciarpa biancoblu al collo. Il video, i baci e i cori dopo la proposta accettata. Il futuro sposo: "Alla fine della partita è stato incredibile vedere i giocatori che venivano a cercarmi per congratularsi con me e con la mia fidanzata. Siamo davvero una grande famiglia"

di Giacomo Niccolini

Un amore nell’amore. Il primo amore, che non si scorda mai, è quello colorato di biancoblu, colori della Pielle Livorno che il babbo Massimiliano gli ha “cucito” addosso sin dalla culla. L’altro si chiama Rossella Bilello e da circa un anno è la donna che ha al suo fianco. E quando due grandi amori si incontrano cosa accade? Che un intero palazzetto si commuove, applaude, brinda e canta insieme. Potere dello sport, potere di un’emozione unica. Lui si chiama Eduardo Maltinti e, se pur nato a Pontedera (da mamma napoletana e babbo livornese doc) e residente nella provincia di Pisa, porta da sempre addosso la passione per il basket e per la maglia della Pielle Livorno (e simpatizzo anche per l’Us Livorno 1915, ci tiene a sottolineare). Domenica 7 aprile, poco prima della palla a due tra Caffè Toscano e Lissone Brianza, il fatidico sì. Lo speaker che chiede a tutti un momento di attenzione e di rivolgere lo sguardo in Curva Sud del PalaMacchia, sede e “casa” dei Rebels e degli ultras piellini. Eduardo si rivolge alla sua Rossella, si inginocchia, lei si mette le mani davanti alla bocca per trattenere a stento un grido di emozione. Lui tira fuori dalla tasca una scatolina, dentro… l’anello con il quale le chiede: “Mi vuoi sposare?”. Al “sì” tutto il PalaMacchia scoppia in un lungo applauso, qualcuno si commuove. Uno dei capi ultras, Daniele Cacciari, si preoccupa di versare delle “bollicine” in due calici portati per l’occasione. Poi parte il coro: “Amore mio non essere gelosa se amo la Pielle più di te…”. C’è anche uno striscione dove Eduardo e Rossella posano sotto dopo i baci e gli abbracci.

“Una bellissima emozione – commenta a QuiLivorno.it il giovane Eduardo, 23 anni coetaneo della sua promessa sposa – Lì per lì non mi sono reso conto di cosa avessi combinato. Nel senso… avevo preparato tutto parlando con i responsabili della Curva che avevano diciamo apparecchiato tutto alla perfezione informando lo speaker e interessando la società che aveva fatto venire sui gradoni i responsabili della comunicazione pronti a fare foto e riprendere tutto. Nonostante questo ieri (domenica 8 aprile, ndr) ero talmente travolto dalle emozioni che non mi sono reso conto di quanto avessi fatto. Stamani quando ho visto le foto sui social, a bocce ferme, ho realizzato cosa fosse accaduto davvero”.

Una passione infinita quella di Eduardo per la “sua” Pielle inculcata dal padre sin da piccolo. “Mi ricordo che una volta – continua il promesso sposo raggiunto al telefono in pausa pranzo da QuiLivorno.it – babbo mi ha messo una videocassetta della Pielle, di quella storica degli anni ’80 quella di Elvis Rolle. Me ne innamorai subito. Chiesi a babbo di poter giocare a basket e di portarmi a vedere la Pielle. Da quel momento non l’ho mai più abbandonata. E da quando sto con Rossella ho portato anche lei in curva e anche lei è entrata a far parte della grande famiglia della Pielle”.

Un vero e proprio senso di appartenenza quello di Eduardo. “Non lo dico tanto per dire. Siamo davvero una grandissima famiglia, noi tifosi insieme alla società, ai giocatori. Tutti insieme. Un gruppo unico e fantastico. Alla fine della partita è stato incredibile vedere i giocatori che venivano a cercarmi per congratularsi con me e con la mia fidanzata. Una gioia enorme. In cuor mio sognavo quando giocavo da piccolo di indossare la maglia della Pielle. E mettere un tassello della mia vita così importante e colorarlo con i colori di questa gloriosa società per me è un sogno che si avvera”.

La data? “Ancora non sappiamo quando di preciso. Dobbiamo organizzare ancora il tutto. Stiamo insieme da un anno e conviviamo da poco. Così ho preso il coraggio a due mani e ho fatto questo passo. Sarà sicuramente un matrimonio colorato di biancoblu con i ragazzi della curva. E sarebbe bellissimo se potessero venire anche i giocatori di questa splendida squadra che ci sta regalando grandi soddisfazioni. Sarebbe davvero un bel regalo”.

Ecco il video del momento in cui Eduardo ha chiesto di sposarlo alla sua Rossella



