Si laureano in quattro lo stesso giorno e tutti con 110 e lode!

Congratulazioni ai volontari Svs Francesca, Chiara, Tommaso e Sabrina neo dottori in Scienze infermieristiche. Una giornata emozionante per la Svs. Il direttore Cantini: "La lacrimuccia di gioia alla fine è scesa". La presidente Bolognesi: "Orgogliosi di loro". A tutti e quattro un mazzo con i fiori giallo arancio

“Una giornata bella, bellissima per loro e, in piccolissima parte, anche per noi. Eravamo in trepida attesa di conoscere l’esito e non nascondo che, quando abbiamo capito che tutti e quattro avevano conseguito lo stesso voto, la lacrimuccia di gioia alla fine è scesa”. Così il direttore della Svs Francesco Cantini, che ringraziamo per la disponibilità, racconta l’emozione vissuta stamattina quando quattro volontari della Svs si sono laureati nella stessa sessione, nella stessa facoltà di Scienze infermieristiche dell’Università di Pisa, polo di Livorno e con lo stesso straordinario risultato: 110 e lode. I protagonisti di questo evento più unico che raro e commovente sono Francesca Avallone, Chiara Giampaoli, Tommaso Raugi e Sabrina Delfino, volontari nelle sedi Svs di Ardenza e San Giovanni. Francesca ha discusso una tesi sulla gestione delle maxi emergenze nel porto di Livorno con focus sul ruolo dell’infermiere di pronto soccorso; Chiara ha presentato un lavoro sulla Vac therapy, la gestione infermieristica della terapia a pressione negativa; Tommaso ha approfondito l’uso della Cpap nell’emergenza territoriale; Sabrina si è concentrata sull’efficacia delle videochiamate come strumento nella gestione delle emergenze sanitarie. “Vederli così contenti ha per noi un valore enorme – continua Cantini – Una delle nostre missioni è indirizzare i giovani verso un percorso professionale, dando continuità all’esperienza del volontariato. Con loro è successo proprio questo”. Tommaso e Francesca sono cresciuti all’interno dell’associazione e poi si sono iscritti alla facoltà; Sabrina volontaria lo era già e ha scoperto successivamente la vocazione infermieristica scegliendo di svolgere anche servizio civile; Chiara già studentessa universitaria di Scienze Infermieristiche si è avvicinata alla Svs grazie ai racconti dei colleghi. Francesca, inoltre, è la nipote dello storico volontario Cinirio e ha dedicato la tesi al nonno materno Roberto con parole toccanti: “A mio nonno Roberto, ai suoi occhi grandi in cui vorrei abitare, ma è lui che vive attraverso i miei. A te che non hai mai smesso di illuminare la mia vita come un faro, dedico questo traguardo affinché io possa sentire il tuo orgoglio fin quaggiù“. “Per me – riflette lo zio Cinirio – fare volontariato con passione stimola anche lo studio. La pratica insegna tanto, dà motivazione”. Cantini ha assistito alle discussioni insieme ai coordinatori Gabriele e Silvia. “Mi ha fatto molto piacere esserci – conclude – Auguro a ciascuno di loro il meglio dal punto di vista professionale con la speranza che possano restare con il cuore giallo arancio”. Come i fiori che componevano i loro mazzi di laurea. Assente per motivi istituzionali la presidente Svs Marida Bolognesi che, raggiunta telefonicamente, commenta: “Sono quattro bravissimi volontari. Certo, il merito è loro e delle loro famiglie ma come associazione siamo fieri di aver dato un contributo, grande o piccolo che sia, alla loro crescita. Questo mi riempie d’orgoglio e mi motiva nel lavoro che portiamo avanti”.

