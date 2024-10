Si ritrovano 50 anni dopo l’ingresso da studenti in Accademia Navale

Sono stati ricevuti dal Comando dell’Accademia Navale per ricordare i tempi e le storie passate con una foto di gruppo, la Santa Messa e una visita al mitico istituto. Infine si sono riuniti tutti al Circolo Ufficiali di Livorno per un incontro conviviale

Dopo 50 anni si sono trovati nuovamente insieme i compagni dell’anno 1974 nel prestigioso scenario dell’Accademia Navale. Appartenevano ai corsi delle Capitanerie di Porto, Commissariato e Medici. Alcuni non ci sono più ma lo spirito è rimasto quello di un tempo. Gli Ufficiali, con le loro famiglie, sono stati ricevuti dal Comando dell’Accademia Navale per ricordare i tempi e le storie passate con una foto di gruppo, la Santa Messa e una visita al mitico istituto. Infine si sono riuniti tutti al Circolo Ufficiali di Livorno per un incontro conviviale. Sono state così preservate le gloriose tradizioni e lo spirito della Marina Militare.

