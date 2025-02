“Siamo tutti con te”. Il Carli Salviano fa il tifo per Giacomo

“Siamo tutti con te, non mollare”. A dirlo è tutto il Carli Salviano attraverso la pagina Facebook della Polisportiva P. Carli Salviano Calcio asd per Giacomo, classe ’94, che ha giocato con i colori amaranto dalle giovanili fino alla scorsa stagione definito per questo nel post Fb “storico calciatore”. Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente in scooter sabato 1 febbraio. Soccorso e trasportato in ospedale, si trova attualmente in prognosi riservata.

