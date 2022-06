Sicurezza. Al via una navetta gratis per la disco sul Romito

La novità dell'estate: ecco un taxi che tutte le sere, dal giovedì alla domenica, trasporterà gratuitamente i giovani alla discoteca Precisamente a Calafuria

Sicurezza. Perché è di questo che stiamo parlando. Sicurezza alla guida, sicurezza stradale e sicurezza in tutti i sensi. E’ per questo motivo che Simone Gonnelli, imprenditore e titolare del locale Precisamente a Calafuria, preso d’assalto dai giovani specialmente con la bella stagione e la voglia d’estate, grazie ad un accordo raggiunto con Michele Bardi e Maurizio Soricelli di COTALI (Consorzio Taxi Livornesi), ha deciso di istituire una navetta gratuita che dal Metamare porterà i giovani a ballare a Calafuria tutte le sere dal giovedì alla domenica.

“E’ una nostra iniziativa. Lo facciamo per la sicurezza di tutti – spiega Gonnelli a QuiLivorno.it – per abbattere definitivamente la sosta selvaggia sul Romito, per evitare pericolose camminate lungo il ciglio della strada e per la sicurezza alla guida”.

La navetta effettuerà un servizio di taxi gratuito no stop con i seguenti orari:

– giovedì dalle 20.00 alle 2.00

– sabato dalle 23.00 alle 4.00

– domenica dalle 20.00 alle 1.30

Per quanto riguarda il venerdì e il mercoledì saranno giorni che probabilmente verranno inseriti a partire dalle prossime settimane. “Vogliamo provare il servizio su questi tre giorni che vanno per la maggiore – specifica Gonnelli – se dovesse funzionare e andare tutto bene, come mi auguro, valuteremo se estendere il servizio anche per il mercoledì e il venerdì”.

