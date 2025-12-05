Sicurezza in piazza Garibaldi, Salvetti: “Netto miglioramento”

"Per Garibaldi l’operazione compiuta nei mesi scorsi e il lavoro di riqualificazione e gestione di livello urbanistico, decoro e sociale fatta portano ad un cambiamento radicale della visione su quell’area. Faremo ulteriori interventi sull’illuminazione e valuteremo un’ordinanza temporanea per gestire le chiusure anticipate dei Minimarket. E via Cambini non mostra criticità dal punto di vista dei reati e dell’ordine pubblico. Inoltre come Comune confermiamo l’assoluto rispetto dell’ordinanza emessa relativa a somministrazione musica e chiusure"

Sicurezza in piazza Garibaldi e in via Cambini, il sindaco Salvetti esprime soddisfazione dopo la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di stamattina: “Sono due gli elementi di grande soddisfazione che riguardano il tema della sicurezza. Il primo è il riscontro che la Prefettura e le forze dell’ordine hanno fornito circa il miglioramento netto della situazione che riguarda l’area di Piazza Garibaldi alla luce dell’operazione compiuta nei mesi scorsi e al controllo specifico successivo. Tutto questo insieme al lavoro di riqualificazione e gestione di livello urbanistico, decoro e sociale fatta dal Comune portano ad un cambiamento radicale della visione su quell’area della città. Per consolidare questo lavoro ci siamo resi disponibili ad insistere su tutti gli interventi di nostra competenza e a favorire il lavoro delle forze di polizia anche nelle strade vicine che potrebbero aver visto un fenomeno di spostamento di soggetti protagonisti di atti illeciti o reati. Il Prefetto ci ha chiesto di valutare un’ordinanza temporanea per gestire le chiusure anticipate dei Minimarket della zona e noi, come è successo lo scorso anno, procederemo valutando come sempre le necessità di contemperare il tema sicurezza con il diritto dei gestori a lavorare. Contemporaneamente faremo ulteriori interventi sull’illuminazione e altri controlli secondo quanto è emerso dal Cosp. L’altro punto riguarda via Cambini, riguardo alla quale è emerso che per le Forze dell’Ordine la zona non mostra criticità dal punto di vista dei reati e dell’ordine pubblico mentre il Comune ha confermato l’assoluto rispetto dell’ordinanza emessa relativa a somministrazione musica e chiusure, nonché per gli interventi riguardo alla sosta non corretta. Nell’occasione il Prefetto ha annunciato di aver avviato una interlocuzione con le associazioni degli esercenti, in piena osservanza della direttiva Piantedosi sulla gestione delle aree oggetto di movida”.

