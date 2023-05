Sirene in caserma, in pensione il vigile del fuoco Suich

Riccardo Suich al centro insieme ai compagni di stanza Massimo Napodano e Massimiliano Guidi. Potete vedere il video, realizzato dal comando di via Campania, cliccando sul bottone celeste sopra al titolo

Oggi ultimo turno di lavoro per il caposquadra e autista dopo 35 anni di servizio: "E' stata una emozione profonda, i colleghi credevano che piangessi e invece ho tenuto duro. Il ricordo più significativo? La strage di Viareggio". Massimo Napodano e Massimiliano Guidi: "Non ti scordare dei tuoi compagni di stanza, le notti senza di te non saranno più le stesse"

Sirene per Riccardo Suich, vigile del fuoco livornese in pensione dopo 35 anni di servizio. “E’ stata una emozione profonda, i colleghi credevano che piangessi e invece ho tenuto duro” racconta Riccardo, che ringraziamo, a QuiLivorno.it. La breve cerimonia si è svolta nel pomeriggio del 10 maggio nel piazzale del comando di via Campania alla presenza dei colleghi e della famiglia. Presente anche il nipotino al quale nonno Riccardo ha fatto indossare l’elmetto. Riccardo ha iniziato come ausiliario il 15 giugno 1983 entrando in servizio nel Corpo nazionale come autista il 22 giugno 1993 dopo il concorso del 1988 che gli ha permesso di entrare nelle graduatorie. Con l’avanzare della carriera è divenuto caposquadra, mantenendo la qualifica di autista. Fino al 2016 rimane in servizio a Livorno per poi “uscire” dal comando per 19 mesi al distaccamento di Borgo San Lorenzo e successivi 9 a Massa. A luglio del 2018 il rientro a Livorno fino ad oggi, ultimo turno. “Amo il Corpo nazionale e tutto il personale con cui ho lavorato in questi anni. Il ricordo più significativo? La strage di Viareggio, ero di turno quella sera li come autista”. Commossi, in particolare, i compagni di stanza Massimo Napodano e Massimiliano Guidi: “Non ti scordare dei tuoi compagni di stanza, le notti senza di te non saranno più le stesse”.

