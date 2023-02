Sistema Cavallo al lavoro per portare le scuderie arabe e anglo-arabe nella stagione 2023

Silvio Toriello amministratore di Sistema Cavallo, sullo sfondo l'ippodromo Caprilli

Toriello annuncia a QuiLivorno.it l'internazionalizzazione degli ippodromi in gestione (Livorno, Follonica e dal 7 febbraio Treviso): "Vogliamo far decollare un settore che le nuove generazioni amano. Il Caprilli un modello di gestione". Ipotesi calendario toscano congiunto per evitare sovrapposizioni

Archiviata la stagione 2022, l’amministratore di Sistema Cavallo Silvio Toriello è già proiettato sulla stagione 2023 che, in attesa dell’uscita del calendario, si preannuncia ricca di novità. La prima: dopo Livorno e Follonica, dal 7 febbraio Sistema Cavallo gestirà anche l’ippodromo di Treviso affidando la direzione ad un “giovane promettente”. La seconda: nelle riunioni estive di Livorno, Follonica e Treviso vedremo con tutta probabilità gareggiare arabi e anglo-arabi. “Stiamo lavorando ad un progetto di internazionalizzazione delle nostre tre strutture per far decollare un settore che le nuove generazioni amano – spiega Toriello – in Italia gareggiano già purosangue esteri, la novità che introdurremo quindi è che l’intera scuderia in gara, proprietà compresa, sarà araba e anglo-araba. Un aspetto, questo della internazionalizzazione del settore, che per altro è già presente negli ippodromi europei. Sono al lavoro per far partire questa novità sin dalle prime riunioni estive. Le gare diventeranno tecnicamente più competitive e potremo pensare, perché no, anche di introdurre nuovi Gran Premi”. Musica per le orecchie degli appassionati di ippica; musica per le orecchie del sindaco Salvetti che, appresa la notizia da Toriello, ha espresso apprezzamento pensando anche e soprattutto alle ricadute economico-attrattive per la città. Non solo, perché il primo cittadino si è reso conto che l’ippodromo Caprilli è diventato per Sistema Cavallo un modello da seguire per la neo gestione di Treviso: “Con la gestione dell’ippodromo di Livorno è cominciata una nuova era. Ci siamo infatti resi conto che l’ippodromo non è solo un circuito ippico ma anche un luogo di aggregazione e di eventi per giovani. Tanto che, numeri alla mano, il salto generazionale a Livorno non si è visto. Con Livorno è cominciato quindi un nuovo modello di gestione dell’ippodromo, gare e eventi, che mette al centro i giovani. Un modello che “esporteremo” a Treviso”. Tanto da convincere Toriello ad affidare la gestione ad un giovane. “Sarà un giovane promettente di Treviso a cui daremo la possibilità attraverso le idee di esprimersi perché come detto vogliamo puntare sul Modello Livorno: gare e eventi. Auspichiamo lo stesso per Treviso”. Infine, la terza novità: “E’ in corso un confronto per realizzare un calendario congiunto toscano che non crei sovrapposizioni fra gli ippodromi di Pisa, Livorno, Montecatini e Follonica”.

Condividi: