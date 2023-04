Skate Park, ci siamo. Ecco le tre foto di come sarà

Le tre foto-rendering di come sarà lo skate park

La skate park è (quasi) realtà. Intanto nel progetto. Ecco le tre foto rendering che illustrano come sarà la pista che nascerà nella zona di Banditella, per l’esattezza a poche decine di metri dai Tre Ponti nello spazio tra il Parco del Mulino e il Golf Club. “E’ in dirittura d’arrivo – commenta l’assessore ai lavori pubblici Silvia Viviani che ringraziamo – lo skate park che in città si aspetta da tempo. La pista sarà un po’ più grande rispetto al progetto iniziale che migliora, anche perché il luogo scelto si presta alla realizzazione di uno skate integrato con altre attrezzature sportive”. Il parco dovrebbe essere pronto a settembre.

