Slitta l’avvio della stagione del Caprilli

Salvetti: "Una questione burocratico. Certo è un dispiacere ma per fortuna è solo momentaneo. Recupereremo la serata in un struttura come il Caprilli che adesso è bella e curata più che mai"

Slitta l’avvio della stagione del Caprilli. Come si legge in un comunicato stampa, una questione burocratica ha portato a rimandare l’esordio. “Noi abbiamo fatto tutto quello che serviva per partire in questo 5 giugno – dice il sindaco Salvetti – l’ippodromo è perfetto con l’illuminazione bellissima provata ieri sera, la pista eccellente come confermato dai fantini che hanno fatto la prova stamani e tutta l’organizzazione pronta all’esordio. Purtroppo un aspetto burocratico con l’Agenzia dei Monopoli non è stato definito in tempo dalla stessa agenzia per una certificazione che deve giungere dalla Prefettura di Roma e quindi ci è stata comunicata l’esigenza di far slittare l’esordio affinché tutto sia in regola. Noi naturalmente ci adeguiamo perché vogliamo iniziare solo quando tutto è perfetto nel rapporto con normative e regolamenti. Certo è un dispiacere ma per fortuna è solo momentaneo. Recupereremo la serata in un struttura come il Caprilli che adesso è bella e curata più che mai. Vorrei ringraziare il Ministero per il supporto anche in questa fase che sono certo sarà superata nei tempi più rapidi possibili”.

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