Smistamento pacchi, nuovo brevetto targato Agenzia Espressi

La tecnologia di abbinamento contactless pacco-carrello-uscita permette una estrema precisione nello smistamento riducendo scarti ed errori di ripartizione

Parte da Livorno un nuovo brevetto per il settore della logistica, per lo smistamento dei pacchi, del business dell’ e-commerce.

Ad ottenerne il rilascio, dopo anni di studio e di approfondimento tecnico è l’Agenzia Espressi di Livorno, Società leader nel settore del recapito postale ma grazie all’esperienza maturata in tanti anni e un gruppo di ingegneri e specialisti del settore della logistica capeggiati dall’ imprenditore livornese Gianni Giannone (in foto) hanno saputo mettere in piedi un sistema innovativo per il settore che permetterà un efficientamento operativo in termini di velocità dei pacchi lavorati, una maggiore precisione nello smistamento ma anche un prodotto che supera gli attuali sistemi di smistamento dei grandi centri operativi presentando vantaggi ambientali e di consumo energetico.

La particolare tecnologia innovativa, oggetto del brevetto, si basa sulla levitazione magnetica unita alla particolare trazione lineare induttiva che permette di ridurre significativamente gli attriti di movimento consentendo di operare con un fabbisogno energetico molto ridotto e producendo minori rumori ambientali con una tecnologia di sostentamento avendo carrelli indipendenti che permettono di raggiungere velocità superiori alle macchine tradizionali e dotati di bordi di contenimento a scomparsa che durante le fasi di induzione o di scarico permettono di ridurre drasticamente le perdite di carico accidentali durante la movimentazione anche a fronte di maggiori velocità operative.

La tecnologia di abbinamento contactless pacco-carrello-uscita permette una estrema precisione nello smistamento riducendo scarti ed errori di ripartizione.

La composizione della macchina avviene in moduli permette di realizzare circuiti di varie grandezze che si adattino alla tipologia dell’ambiente.

La struttura libera dei carrelli unitamente alla presenza di componenti come scambi ed elevatori permette di impiegare la macchina su magazzini complessi, articolati anche in diversi locali e anche su diverse altezze, attraverso topologie a stella o topologie miste, per consentire alla macchina di operare anche per la movimentazione delle merci all’interno dei magazzini finalizzata anche all’ingressaggio di forniture e riordino delle scorte che alle operazioni di picking delocalizzate per lo smistamento in uscita. Un’importante innovazione made in Livorno.

