Smurata e rubata la cassaforte del Circolo Mencacci

Ringraziamo il circolo per la disponibilità

All'interno della cassaforte c'erano 10.000 €. La presidente Neda Ughi: "Ci hanno rovinato. Stimiamo circa 15.000 € di perdite tra furto e danni. Stiamo lavorando duramente per riaprire il prima possibile"

Furto al Circolo Mencacci in viale Carducci. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno effettuato un “giro completo” all’interno della struttura, dopo aver disattivato l’allarme, smurando la cassaforte al cui interno erano presenti 10.000€, cifra destinata a coprire le spese correnti del circolo. A questa somma, si aggiungono i danni agli infissi e le altre devastazioni subite, per un totale di circa 15.000€ di perdite tra furto e danneggiamenti. La presidente del Circolo, Neda Ughi, che ringraziamo per la disponibilità, ha espresso tutta la sua dispiacere per l’accaduto, dichiarando: “Ci hanno rovinato. Stiamo lavorando duramente per riaprire il circolo, ma è difficile quando si subiscono danni così gravi”. Sul posto è intervenuta la polizia per il sopralluogo durante il quale è stato ritrovato un cappello insanguinato, che lascia supporre ad una ferita durante l’effrazione.

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