Soccorso da Anpana capriolo ferito

Intervento di Anpana nei pressi del cimitero di Antignano per salvare un capriolo. La squadra lo ha portato al Cruma-Lipu per le cure del caso

Intervento di Anpana, stamattina, nei pressi del cimitero di Antignano per salvare un capriolo che cadendo ha riportato la frattura delle gambe posteriori. La squadra lo ha messo in sicurezza e lo ha portato al Cruma-Lipu per le cure del caso. “Buona fortuna guerriero” scrive l’associazione sulla propria pagina Fb.

Condividi:

Riproduzione riservata ©