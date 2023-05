(1) Allegati (1) LUOGHI E DATE ASSEMBLEE

Soci Unicoop da oggi in assemblea. Il calendario

Dal 30 maggio al 6 giugno i soci di Unicoop Tirreno si riuniranno nelle assemblee per l'approvazione del Bilancio consolidato 2022

Dopo le votazioni all’interno dei supermercati, Unicoop Tirreno, la Coop con sede a Piombino (LI), presente con 96 punti vendita, 500.000 soci e 3.500 dipendenti in Toscana, Lazio e Umbria, organizza le assemblee separate in presenza per l’approvazione del Bilancio Consolidato 2022 e altri punti all’ordine del giorno. Dal 30 maggio al 6 giugno tutti i soci di Unicoop Tirreno sono invitati a partecipare per esprimere il proprio voto e incontrare dal vivo i vertici della Cooperativa. I soci che hanno già espresso il proprio voto nei punti vendita possono partecipare alle assemblee, ma non dovranno votare di nuovo.

Questi i punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio di Unicoop Tirreno relativo all’esercizio 2022; presa d’atto della Relazione del Collegio Sindacale; presa d’atto della Relazione della Società di Revisione e della Certificazione del Bilancio; presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Unicoop Tirreno relativo all’esercizio 2022: delibere inerenti e conseguenti;

2) Conferimento incarico di certificazione del bilancio e revisione contabile per il triennio 2023-2025, determinazioni economiche: delibere inerenti e conseguenti;

3) Determinazione in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto Sociale e dell’art. 5 del Regolamento Elezioni Cariche Sociali: delibere inerenti e conseguenti.

Unicoop Tirreno ha chiuso il Bilancio in positivo. A fine 2022 la Cooperativa ha registrato un utile netto consolidato di 618mila euro e un risultato di esercizio con un utile di 888mila. Le vendite lorde al dettaglio sono state pari a 842,2 milioni di euro. Il margine operativo lordo consolidato si è attestato a 17,7 milioni. I vantaggi per i soci Coop – sconti, promozioni e punti legati alla spesa – hanno superato i 40,5 milioni di euro. Una cifra che, sommata a quelle delle promozioni anche per i non soci, raggiunge circa 77 milioni di euro.

