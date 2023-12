Sociale, bando di Fondazione Livorno

Con un plafond di 300.000 euro, il bando è rivolto a enti pubblici e privati senza scopo di lucro dotati di esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership

Nell’ambito del settore Volontariato, filantropia e beneficenza Fondazione Livorno ha pubblicato il bando Interventi per il sociale 2024. Con un plafond di 300.000 euro, il bando è rivolto a enti pubblici e privati senza scopo di lucro dotati di esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership nelle aree tematiche che riguardano interventi a favore di bambini e adolescenti a rischio, interventi a favore di disabili, interventi di contrasto alle nuove e vecchie povertà che prevedano percorsi di riattivazione socioeconomica. Le richieste di contributo dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 29 febbraio 2024 esclusivamente tramite la procedura online, che avverrà in 2 fasi:

1. Il modulo di richiesta dovrà essere compilato e trasmesso on-line tramite l’accesso al sito della Fondazione (www.fondazionelivorno.it), sezione “Bandi”. Dopo il primo invio la pratica risulterà inviata;

2. Il modulo inviato dovrà essere poi stampato e sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell’ente e trasmesso, esclusivamente online tramite l’accesso al sito della Fondazione (www.fondazionelivorno.it), sezione “Bandi”. Dopo il secondo invio la pratica risulterà chiusa e dunque regolarmente inviata.

Saranno escluse richieste di contributo pervenute tramite modalità diverse. La procedura telematica di richiesta di contributo è preceduta dall’accreditamento, ossia dalla registrazione online dell’utente. Sarà richiesto uno username e sarà generata in automatico una password (ciò accade solo per il primo accesso, gli utenti che hanno effettuato la registrazione negli anni precedenti utilizzeranno username e password già in proprio possesso). La rete/partenariato è considerata requisito necessario ed imprescindibile per presentare richiesta di contributo. Per rete si intende la partecipazione al progetto di altri enti pubblici o privati (partner) attraverso un cofinanziamento che potrà consistere in contributi in denaro o in apporti al progetto in beni e servizi (personale, beni strumentali, sedi, materiali etc.). Gli uffici della Fondazione sono a disposizione per informazioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (tel. 0586-826112), da giovedì 4 gennaio 2024.

Per problemi tecnici rivolgersi a: [email protected]

Per accedere al bando: https://fondazionelivorno.it/bandi/

