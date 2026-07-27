Sonnino, completato il murale dedicato a Igor Protti

Ringraziamo il gruppo della Vaschina per la disponibilità

"Il nostro omaggio ad una leggenda con la quale siamo cresciuti". Il gruppo della Vaschina spiega il significato dell'opera e lancia un appello

Un murale per celebrare un simbolo e, allo stesso tempo, per ricordare quanto sia importante prendersi cura del mare e della costa. È questo il significato dell’opera realizzata al Sonnino dal gruppo della Vaschina. “Abbiamo realizzato questo murale per rendere omaggio a una leggenda con la quale siamo cresciuti, una persona che ci ha fatto gioire tutti insieme, che è stata un esempio per intere generazioni e che continuerà a esserlo per sempre”, spiegano i promotori dell’iniziativa. Dietro all’opera c’è anche un messaggio importante. “Grazie all’impegno quotidiano e alla costanza dimostrata da tutti i local, questo è oggi il tratto di costa più pulito di Livorno. Ognuno, con piccoli gesti quotidiani, può contribuire a mantenere pulita e a valorizzare la bellezza della nostra scogliera sul Romito”.

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