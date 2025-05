Sons of the Ocean e HumanValor lanciano “Trova il tuo lavoro”

Il progetto propone un evento fuori dagli schemi: con la partecipazione totalmente gratuita i giovani dai 18 ai 30 anni, si confronteranno fra loro, attraverso quiz, prove speciali, dinamiche di gruppo e brevi momenti formativi. L’obiettivo? Permettere ai candidati di esprimere le loro competenze in modo rilassato, concreto e reale

Sons of the Ocean e HumanValor porteranno un evento innovativo che rivoluziona l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, tra giovani e imprese, ponendo al centro la Persona e le sue reali capacità, andando oltre il curriculum e i colloqui tradizionali.

Fra le aziende che cercano dipendenti ci sono Lorenzoni Cantiere Navale, McDonald’s, Decathlon, ADM, Officine Opus, Solsolis, Il Romito, centro servizi immobiliari etc.

Per accogliere i partecipanti ci saranno kit di ingresso con omaggi messi in palio dalle Aziende Sponsor Lorenzoni Cantiere Navale e McDonald’s, Power bank, Mc Menù, buoni Mc Fries per tutti i partecipanti, etc.

Il progetto con fini sociali e senza fini di lucro, ha il Patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Livorno, dell’ufficio Politiche Giovanili, di Confartigianato, propone un evento fuori dagli schemi: con la partecipazione totalmente gratuita i giovani dai 18 ai 30 anni, si confronteranno fra loro, attraverso quiz, prove speciali, dinamiche di gruppo e brevi momenti formativi. L’obiettivo? Permettere ai candidati di esprimere le loro competenze in modo rilassato, concreto e reale. Spirito d’iniziativa, creatività, collaborazione, lavoro in team, etc., possono essere dimostrate anche in un contesto stimolante e informale, lontano dallo stress dei colloqui classici.

Le aziende sono presenti alle interazioni dei candidati e potranno incontrare, sul campo, concretamente, i profili più in linea con le proprie esigenze per assumerli 400;”>.

Il Format ha già riscosso l’attenzione di importanti realtà accademiche e istituzionali, oltre all’interesse delle aziende.

Sons of the Ocean e HumanValor, non sono nuove a questo tipo di iniziative, in passato hanno già sviluppato le raccolte di #ideeperlivorno e #ideeperilmare, hanno collaborato con istituzioni ed Università tra cui l’Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Bocconi, Politecnico di Milano e numerosi partner del territorio, hanno ricevuto in passato per le loro iniziative il Patrocinio del Comune e della Camera di Commercio di Pisa, il sostegno concreto di realtà come Unicoop Tirreno, GE Healthcare Italia, Lega Nazionale Pallacanestro, Confesercenti, CNA, Fondazione Livorno e altri ancora.

L’evento Format HumanValor inoltre, è anche oggetto di studio da parte di tre studenti del Politecnico di Milano, che stanno sviluppando una tesi di laurea sull’evento stesso come nuovo modello per mettere i giovani in contatto con le aziende, a conferma della sua rilevanza e innovazione nel panorama nazionale.

Per chiunque sia in cerca di lavoro e volesse partecipare all’evento è necessario iscriversi velocemente perchè i posti sono limitati, ecco il link: https://forms.gle/YRzzcwicbp8NJbyp7

