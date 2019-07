Sopralluogo del sindaco in via Grotta delle Fate

Iniziati i lavori della bretella alternativa alla viabilità in seguito ai lavori della messa in sicurezza del territorio

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha effettuato il 10 luglio un sopralluogo in via Grotta delle Fate, in concomitanza con l’avvio dei lavori della bretella alternativa alla viabilità. Come promesso in campagna elettorale, il sindaco Salvetti, in accordo con la Regione e con le Ferrovie dello Stato, ha scongiurato la chiusura del centro commerciale Grotta delle Fate, che in seguito ai lavori di messa in sicurezza del territorio e ad un’assente viabilità alternativa, non prevista dalla precedente amministrazione, avrebbe subito danni irreparabili. I disagi per i cittadini residenti sarebbero stati notevoli ed il trasporto pubblico in seria difficoltà. Presenti al sopralluogo anche la presidente di Confesercenti, rappresentanti della Confcommercio, i commercianti del centro Grotta delle Fate, cittadini e giornalisti. Dopo mesi trascorsi in tensione per il rischio di chiusura del centro commerciale e per i disagi, i commercianti ed i cittadini, hanno dimostrato riconoscenza al sindaco Salvetti per la tempestività con cui sono partiti i lavori della bretella alternativa, che tra una ventina di giorni dovrebbe essere finita e percorribile e per l’attenzione nei confronti di una situazione alla quale si pensava non ci fosse rimedio. Il sindaco, dopo aver visitato il cantiere, ha incontrato i residenti di via delle Fontanelle, la strada che subisce i disagi maggiori dei lavori della messa in sicurezza del territorio.