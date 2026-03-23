Sorpresi a pescare ricci oltre i limiti consentiti

Foto inviata nel comunicato stampa

Ai due pescatori fermati a Punta Righini e Rogiolo dalla Guardia Costiera è stata elevata una multa di 1.000 € ciascuno. I ricci ancora vivi, pescati in eccedenza, sono stati restituiti al loro habitat naturale

Nei giorni scorsi in località Punta Righini a Castiglioncello e in località Rogiolo a Quercianella nel corso di appostamenti, predisposti anche a seguito di specifiche segnalazioni pervenute da cittadini, la Guardia Costiera di Castiglioncello ha individuato due pescatori sportivi intenti nella raccolta di ricci di mare. L’intervento, si legge in un comunicato stampa del 23 marzo, è scattato nel momento in cui gli stessi uscivano dall’acqua con il prodotto appena pescato. Dai successivi controlli è emerso come, in entrambi i casi, fosse stato superato il limite massimo consentito dalla normativa vigente per la pesca sportiva. In particolare, prosegue la nota stampa, a Punta Righini i militari hanno rinvenuto circa 70 esemplari oltre il limite di 50 previsto dalla legge, mentre a Rogiolo il numero accertato di ricci pescati oltre il quantitativo consentito è stato di 221 esemplari. Tutti i ricci ancora vivi, pescati in eccedenza rispetto ai limiti di legge, sono stati immediatamente restituiti al loro habitat naturale contribuendo così alla salvaguardia dell’ecosistema marino locale. Ai responsabili sono state contestate sanzioni amministrative pari a 1.000 € ciascuno ai sensi del Decreto Legislativo 4/2012 in materia di pesca sportiva. L’operazione conferma l’impegno costante della Guardia Costiera nella tutela dell’ambiente marino e nella repressione delle attività illecite, nonché l’importanza della collaborazione dei cittadini.

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