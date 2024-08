Sorpreso alla guida con patente falsa: 5.100 € di multa e fermo auto per 3 mesi

Dal 3 luglio al 17 agosto altre 150 multe da parte della municipale elevate stavolta nei quartieri nord e al Picchianti: 30 i veicoli sequestrati per guida senza copertura assicurativa, 43 quelli non revisionati. E ancora: 6 i conducenti sorpresi mentre guidavano intenti nell'uso del cellulare, 21 quelli che guidavano senza cinture di sicurezza o trasportavano i propri bambini senza idonei sistemi, 13 non hanno rispettato gli obblighi di dare precedenza o direzione obbligata imposti dalla segnaletica, 6 i conducenti fermati al volante di un veicolo senza aver mai conseguito la patente di guida

Il Servizio Territoriale Nord della Polizia Municipale, con sede in via Paretti, per dare concreta risposta alla crescente richiesta di sicurezza stradale ed ai numerosi esposti dei cittadini che segnalano ricorrenti gravi infrazioni al Codice della Strada ha organizzato posti di controllo nei punti nevralgici dei quartieri nord e della zona artigianale del Picchianti. Dal 3 luglio al 17 agosto, si legge in un comunicato stampa, le sanzioni elevate a veicoli in transito nell’area nord della città sono state 150. Di seguito le infrazioni più ricorrenti: 30 i veicoli sequestrati per guida senza copertura assicurativa, 43 quelli non revisionati con le ovvie conseguenze in caso di incidente stradale in relazione al risarcimento dei danni alla parte lesa. 6 i conducenti sorpresi mentre guidavano intenti nell’uso di apparecchio cellulare, 21 quelli che guidavano senza cinture di sicurezza o trasportavano i propri bambini senza idonei sistemi di ritenuta. In 13 non hanno rispettato gli obblighi di dare precedenza o direzione obbligata imposti dalla segnaletica. Ben 6 i conducenti fermati al volante di un veicolo senza però aver mai conseguito la patente di guida, 3 quelli che hanno continuato a guidare nonostante la propria patente fosse scaduta, uno che aveva la patente ma non il certificato di abilitazione professionale. Tra i casi di guida senza patente, si segnala in particolare la contestazione del 13 agosto. Alle 15.30 circa, durante l’attività di controllo del territorio in zona Garibaldi è stato fermato un cittadino di nazionalità straniera; risultava in possesso di regolare permesso di soggiorno ma che mostrava una patente di guida con alcune anomalie. Si procedeva per il reato di falsità materiale commessa da privato e al sequestro della patente. Al conducente veniva anche irrogata la sanzione amministrativa pari a 5.100 euro ed il fermo dell’auto per 3 mesi per aver guidato senza una vera patente. Non è poi mancato chi ha omesso di dare la precedenza ai pedoni sull’attraversamento pedonale e chi ha effettuato manovre pericolose.

