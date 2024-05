Sorpreso mentre cede la droga, arrestato

Intervento dei carabinieri in zona piazza Cavallotti: fermato e arrestato 24enne mentre cede una dose di cocaina da circa mezzo grammo ad un 46enne, fermato a sua volta, e segnalato alla Prefettura come assuntore

Il Nucleo Operativo e Radiomobile ha tratto in arresto in flagranza di reato un nordafricano di 24 anni, da tempo dimorante a Livorno, ritenuto responsabile di cessioni di stupefacenti nelle aree del centro. I carabinieri sono stati attirati dall’atteggiamento di un uomo, poi identificato in un livornese di 46 anni, che stazionava con fare sospetto in zona piazza Cavallotti. Come si legge in un comunicato stampa del 23 maggio poco dopo il 46enne è stato raggiunto da un altro individuo, il giovane di 24 anni, dal quale dopo una breve conversazione ha ricevuto un piccolo oggetto in cambio di una banconota. Una volta fermato, il 46enne è stato trovato in possesso di una dose di cocaina di circa mezzo grammo pronta per il consumo, quanto cioè lo stesso aveva appena ricevuto proprio dal nordafricano. I militari hanno quindi fermato anche il 24enne mentre cercava di allontanarsi subito dopo la cessione e lo hanno perquisito trovandogli addosso altre 2 dosi già confezionate di cocaina da circa un grammo. Inoltre aveva con sé quasi 600 € suddivisi in banconote di piccolo taglio verosimilmente provento di spaccio. Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Lo straniero è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed è stato ristretto agli arresti domiciliari. L’arresto eseguito in flagranza di reato è stato convalidato il 22 maggio dal Tribunale di Livorno il quale, a seguito di udienza, non ha emesso nei suoi confronti misura cautelare disponendone la liberazione. Il 46enne è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore per fine non terapeutico. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, le stesse sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

