Sos plasma: “Donazioni in sofferenza, venite a donarlo”

Il presidente di Avis Livorno Matteo Bagnoli fa il punto della situazione: "Meno 30 donazioni rispetto a novembre dello scorso anno. Non dobbiamo abbassare la guardia. C’è bisogno di "nuove" persone"

di Giulia Bellaveglia

Sos plasma in città. QuiLivorno.it ha raggiunto telefonicamente il presidente di Avis Livorno Matteo Bagnoli per fare il punto della situazione in vista dei due appuntamenti di fine anno: la giornata conclusiva della Radio web il 15 dicembre al Circolo Aurora e la cena sociale il 1 dicembre al Golf Club Livorno.



Presidente, qual è il quadro ad oggi?

“Sul sito il meteo del sangue la situazione procede bene e, in generale, il quadro annuale è positivo. Per quanto riguarda il plasma, invece, riscontriamo una notevole sofferenza. Complessivamente siamo a – 30 donazioni rispetto a novembre 2022. La situazione è preoccupante, invito chiunque possa farlo a venire a donarlo”.

Qual è il motivo di questa carenza secondo lei?

“Credo che tutto derivi dal fatto che c’è sempre bisogno di “nuove” persone, specialmente per questo tipo di donazione poiché, nonostante sia una pratica semplicissima e senza alcun rischio, è ancora poco conosciuta e la tendenza comune risulta sempre quella di procedere verso il format classico della donazione di sangue”.

A donare il sangue si impiegano pochi minuti. Per il plasma ne servono almeno 40. Pensa potrebbe essere una delle cause?

“Sì, sicuramente la durata è un fattore. Mi preme però sottolineare che è una scelta molto meno invasiva rispetto all’altra, a livello fisico viene percepita molto meno. Sono convinto che il problema derivi tutto dall’informazione a riguardo. Abbiamo fatto numerose campagne, che hanno ottenuto grandi risultati, ma appena abbassiamo un po’ la guardia iniziamo a riscontrare carenze”.



Vogliamo ricordare a che cosa serve il plasma?

“Certo. Ha tantissimi utilizzi: vaccini, farmaci, particolari cure di malattie congenite”.

E da che età si può donare?

“È possibile farlo dai 18 ai 65 anni. Per chi non ha mai donato o per chi è fermo da più di 2 anni, occorre effettuare un controllo attraverso un piccolo prelievo, naturalmente tutto gratuito”.

Si hanno dei “vantaggi”?

“Oltre alla colazione gratuita al bar dell’ospedale, per ogni donazione viene effettuato, sempre gratuitamente, l’emocromo base. Mentre per 1 donazione ogni 365 giorni vengono realizzati gli esami completi”.

