Sospesi i lavori in viale Alfieri

Lo ha deciso l’amministrazione comunale in attesa che venga fatta chiarezza sui vincoli esistenti su alcune particelle di terreno in quel tratto di marciapiedi

Mediagallery

Per il momento le transenne che sono state montate davanti alla farmacia di viale Alfieri e lungo il tratto compreso tra via Cherubini e via Carega verranno rimosse. Lo ha deciso l’amministrazione comunale per limitare il disagio alle attività commerciali e ai residenti dell’area interessata dai lavori, in attesa che venga fatta chiarezza sui vincoli esistenti su alcune particelle di terreno in quel tratto di marciapiedi. L’ufficio tecnico si è infatti rivolto all’avvocatura civica chiedendo di fare chiarezza su tre punti:

– Di chi sia la proprietà della particella all’angolo tra viale Alfieri e via Cherubini, quella a ridosso della farmacia comunale, che risulta accatastata come ente urbano ma sembra risalire a un piano di edilizia dell’Inps;

– Se il vincolo del 1952 che prevedeva il mantenimento a verde e pubblico passaggio di quattro aiuole che si trovano sul marciapiedi, davanti ai palazzi, sia tuttora in vigore o meno;

– Se, in caso il vincolo fosse tuttora valido, è consentito o meno un ridimensionamento delle aiuole per razionalizzare la sosta in quell’area, come previsto dall’articolo 37 del Regolamento urbanistico.

Regolamento che individua tutte le particelle in questione come aree per la viabilità e le infrastrutture di trasporto.

Non appena sarà sciolta la riserva su questi punti, i lavori di riqualificazione di viale Alfieri che prevedono la realizzazione di una pista ciclabile dal lato dell’ospedale e la razionalizzazione della sosta dal lato opposto, riprenderanno.