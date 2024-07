Sospeso il Cacciucco Pride 2024, si lavora all’edizione 2025

Foto 2023 tratta dalla pagina Fb Visit Livorno

Il sindaco Salvetti e l’assessore al Turismo Garufo hanno incontrato i vertici di ProLoco Livorno al fine di fare il punto sulle iniziative realizzate in collaborazione nello scorso mandato. “Come Amministrazione abbiamo espresso soddisfazione per la qualità e l’importanza delle iniziative realizzate, in particolare Cacciucco Pride e Villaggio di Natale. Nello scorso mandato l’impegno dell’Amministrazione ha permesso di risolvere problemi strutturali, come l’individuazione di una sede stabile che ha permesso a ProLoco di portare avanti tutte le iniziative di volontariato sulle quali è impegnata. Con il nuovo mandato l’intento comune è di rafforzare la collaborazione al fine di potenziare le attività di programma concordate; in particolare dovremmo lavorare per ripristinare strumenti convenzionali per consolidare i rapporti collaborativi e impegnarsi su nuove iniziative importanti per lo sviluppo turistico della città come il “Cammino dei Navicelli”, per il quale esiste un proficuo lavoro già attivato da Pro Loco”. Restano fermi gli eventi più importanti come, Villaggio di Natale e Cacciucco Pride. “In merito a quest’ultimo, di comune accordo – sottolineano il sindaco e l’assessore – abbiamo riconosciuto la qualità raggiunta negli anni dalla manifestazione e l’importanza dell’evento al fine della valorizzazione del turismo enogastronomico. Ed è proprio per queste ragioni la decisione di sospendere l’edizione del 2024 per impostare una riflessione su come potenziarne l’organizzazione ai fini della promozione turistica per il 2025”.

