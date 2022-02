Sosta selvaggia: 90 multe in una sera

Per la precisione ben 51 sanzioni in zona Santa Trinita e 24 tra piazza dei Domenicani e San Marco. Le rimanenti 15 sono state elevate in via Marradi

Sabato sera di fogliettini rosa sui parabrezza delle auto cittadine parcheggiate in divieto di sosta. Sono state 90 le sanzioni per i parcheggi selvaggi fatte dalla polizia municipale tra la Venezia e il centro città.

