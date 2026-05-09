“Sostenibilità e crescita per tornare in Serie B”

Dal bilancio della stagione alle criticità della Serie C, passando per investimenti e settore giovanile: il presidente dell’US Livorno 1915 traccia la rotta per costruire il futuro

Nel corso di una conferenza stampa, il presidente dell’US Livorno 1915 ha tracciato un bilancio ampio sul presente e sul futuro del club. Il Livorno, ha ricordato, è ripartito dall’Eccellenza intraprendendo un percorso di risalita graduale fino al ritorno nel calcio professionistico.

Il contesto del calcio italiano: Serie C in difficoltà strutturale

Ampio spazio dell’intervento è stato dedicato alla situazione del calcio italiano, in particolare della Serie C. Secondo l’analisi del presidente, il divario tra costi e ricavi è ormai strutturale: molti club operano in condizioni di perdita costante e faticano a garantire continuità gestionale. Inserito in questo contesto complesso, la squadra ha vissuto una stagione definita “coerente con gli obiettivi iniziali”. Dopo un avvio complicato, ha trovato maggiore stabilità nel corso del campionato anche grazie a un cambio tecnico che ha portato equilibrio e risultati più solidi nella seconda parte della stagione. Il bilancio, secondo la società, è stato quello di un percorso di consolidamento.

Il rapporto con la piazza

Nonostante il ritorno nei professionisti, i numeri di abbonamenti e presenze non hanno raggiunto le aspettative iniziali. Un dato che non può essere letto come un fallimento ma come una fase fisiologica di ricostruzione. L’entusiasmo, è stato sottolineato, non può essere automatico: va ricreato nel tempo attraverso risultati, credibilità e continuità progettuale.

Investimenti e struttura: il centro sportivo come eredità

Tra gli elementi più significativi del progetto societario c’è la realizzazione del nuovo centro sportivo, considerato un investimento strategico per il futuro. L’obiettivo è rafforzare il settore giovanile e creare una struttura stabile su cui costruire crescita sportiva ed economica nel medio-lungo periodo.

Il modello: sostenibilità e settore giovanile

Il progetto per il futuro si basa su un principio chiaro: costruire un modello sostenibile. Si guarda a realtà come l’Empoli e l’Atalanta come esempi di club capaci di crescere valorizzando giovani e di creare plusvalore sportivo ed economico. L’idea è quella di bilanciare prima squadra e vivaio, riducendo i rischi economici e aumentando la stabilità.

L’obiettivo: Serie B

Sul piano sportivo, l’ambizione resta chiara: riportare l’Us Livorno 1915 in Serie B. Tuttavia, il presidente ha ribadito che il percorso sarà graduale e complesso anche alla luce dell’elevato livello competitivo della Serie C e della presenza di squadre retrocesse dalla categoria superiore e che il raggiungimento della promozione passerà da due parole chiave: sostenibilità e crescita.

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