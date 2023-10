Sotto al ponte di Calignaia, ripartiti i lavori

Per vedere il video di Anas cliccate sul bottone celeste sopra al titolo, foto tratte dal video

I lavori, per un importo di circa 3,3 milioni, erano stati sospesi durante l’estate per garantire a bagnanti e turisti la fruizione della spiaggia sottostante. Il completamento è previsto entro la fine dell’anno

Sulla strada statale 1 “Aurelia” sono in corso i lavori di manutenzione programmata del ponte di Calignaia. Gli interventi, avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) per un importo di circa 3,3 milioni di euro, riguardano il ripristino e il risanamento dei calcestruzzi sull’intera struttura dell’opera, un ponte ad arco realizzato negli anni Cinquanta, di particolare pregio architettonico e paesaggistico ma particolarmente esposto agli agenti atmosferici e meteomarini. I lavori erano stati sospesi durante l’estate per garantire a bagnanti e turisti la fruizione della spiaggia sottostante. Il completamento è previsto entro la fine dell’anno. Gli interventi rientrano in un ampio piano di manutenzione programmata della Statale Aurelia, avviato da Anas per la riqualificazione dell’infrastruttura e per il miglioramento degli standard di sicurezza.

Condividi: